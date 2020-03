Xbox Game Pass: ecco i titoli che abbandonano il catalogo

Microsoft ha annunciato oggi i titoli che abbandonano il catalogo Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che contiene numerosi titoli giocabili gratuitamente sulle console di casa Microsoft e PC.

Come succede spesso, alcuni titoli vengono aggiunti di tanto in tanto ma altri abbandonano dopo un po’ di tempo. Sono facilmente riconoscibili perché vengono inseriti nella sezione Presto non più disponibili, e dopo qualche settimana scompaiono del tutto.

Ecco la lista dei titoli che lasceranno il catalogo in questo mese: