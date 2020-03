Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution in arrivo il 24 marzo su PS4, Xbox One e PC

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution, il videogioco di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI più completo di sempre, uscirà esclusivamente in formato digitale su PlayStation Store, Microsoft Store e Steam dal 24 marzo al prezzo di €39.99.

I duellanti che possiedono la versione Nintendo Switch del gioco, uscita precedentemente, potranno scaricare gratuitamente tutti i nuovi contenuti dal 24 marzo.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution permette ai duellanti di creare e personalizzare i loro deck da una selezione di oltre 10.000 carte, il quantitativo più grande mai apparso in un videogioco dedicato a Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, per creare l’esperienza di gioco definitiva per i videogiocatori di qualsiasi livello di esperienza e per tutti coloro che conoscono le serie animate Yu-Gi-Oh! Questo videogioco permetterà di rivivere più di 20 anni di storia di Yu-Gi-Oh! e includerà alcune delle più memorabili storie dello show televisivo.