Domani Capcom mostrerà un video con il gameplay di Resident Evil 3 Remake

Capcom ha fatto sapere che presto trasmetterà una nuovo “esclusivo gameplay” di Resident Evil 3 Remake. L’appuntamento è fissato alle ore 20:00 di domani 4 marzo sui canali video ufficiali su Twitch e YouTube. Si tratta senza indubbiamente di un appuntamento imperdibile per i fan del gioco originale che non vedono l’ora di rivivere le epiche avventure di Jill Valentine.

— Resident Evil (@RE_Games) March 3, 2020