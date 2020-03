Red Dead Online: con l’aggiornamento settimanale arriva una Mappa del Tesoro

Il nuovo aggiornamento settimanale di Red Dead Online è arrivato, carico di bonus e incentivi per tutti i fuorilegge che cercano di farsi largo nella Frontiera.

Questa settimana, tutti coloro che completeranno cinque Sfide giornaliere riceveranno una Mappa del Tesoro come ricompensa. Sarà possibile riscattarla dalla cassetta di sicurezza dell’accampamento o in qualsiasi ufficio postale entro 48 ore dal completamento delle Sfide giornaliere. I Distillatori riceveranno il 50% di PE del Ruolo in più in tutte le missioni della storia del Distillatore, di vendita e da contrabbandiere; per avviarle, è sufficiente parlare a Maggie e Marcel nella Capanna da Distillatore. Inoltre, i giocatori di Red Dead Online che acquisteranno il Pass Fuorilegge 2 entro l’8 marzo riceveranno immediatamente dei PE del Club pari a 10 ranghi.

Immancabili, inoltre, i vantaggi per gli abbonati a Twitch Prime e PlayStation Plus. I primi, collegando il proprio account con quello del Social Club di Rockstar, riceveranno la Borsa da Collezionista, il miglioramento Rame lucido per l’alambicco e 5 ranghi del Ruolo di Distillatore in ricompensa. I secondi, invece, otterranno un nuovo vantaggio giocando entro il primo giugno e 3 Carte abilità a scelta all’accesso. Tutte le ricompense appariranno nella sezione Vantaggi entro 48 ore.