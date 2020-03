Halo: Combat Evolved Anniversary rilasciato a sorpresa per PC

Halo: Combat Evolved Anniversary è stata lanciato oggi senza preavviso su PC Windows tramite Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass per PC. Segue Halo: Reach, che è stato rilasciato lo scorso anno, come parte di Halo: The Master Chief Collection. Il resto dei giochi – Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST e Halo 4 – dovrebbero essere lanciati prima della fine dell’anno.

Halo: Combat Evolved Anniversary è una versione rimasterizzata del gioco originale, che consente ai giocatori di passare dalla “grafica di gioco classica alla versione completamente migliorata” del gioco. Lo sviluppatore ha dichiarato che funzionerà a 60 frame al secondo con supporto 4K UHD su PC.

È disponibile come parte di Xbox Game Pass per PC oppure acquistabile come parte di Master Chief Collection su Microsoft Store e Steam per € 39,99. Se vuoi solo Halo: CE Anniversary, lo potrete acquistare anche singolarmente a € 9,99. (Lo stesso vale per Halo: Reach.)

Halo: Reach ha avuto un lancio un po’ problematico alla data di rilascio di dicembre, ma 343 Industries ha affermato che da allora ha risolto i problemi di audio e altri bug che hanno afflitto i giocatori.

La prossima iterazione di Halo, Halo Infinite, è prevista per quest’anno.

Via Polygon