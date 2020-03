Truck Driver disponibile anche per Nintendo Switch

SOEDESCO ha annunciato che Truck Driver sarà disponibile sia in copia digitale che fisica per Nintendo Switch. L’esperienza di guida di camion era già stata rilasciata per Playstation®4 e Xbox One l’anno scorso e da allora ha ricevuto un cospicuo numero di importanti aggiornamenti. La versione per Nintendo Switch comprenderà tutti questi miglioramenti, nonché le funzioni proprie di Nintendo Switch, tra cui i controlli tramite giroscopio e supporto per rumble HD.

Truck Driver propone un’esperienza di guida al volante unica, con una vasta gamma di carichi e di personaggi interessanti con cui lavorare. Per la versione per Nintendo Switch, Truck Driver supporta il controllo a joy-con singolo e con giroscopio. Il gioco gode anche del supporto per rumble HD, che permette rapide e leggere variazioni delle vibrazioni, migliorando così l’esperienza di gioco.

Da quando il gioco è stato rilasciato nel settembre dell’anno scorso per PS4 e Xbox One, Truck Driver ha aggiunto una nuova modalità foto, gli effetti della pioggia sui parabrezza, tergicristalli e svariati aggiornamenti che vanno a migliorare l’esperienza di gioco complessiva. Al momento Truck Driver sta ricevendo un aggiornamento attraverso il motore grafico Unity, che si tradurrà in frame di gioco più fluidi, meno impuntamenti e miglioramenti generali a livello grafico con ombre e texture più definite. Continuare a migliorare il gioco sarà una priorità per SOEDESCO e per lo studio di sviluppo Kokku. Tutti gli aggiornamenti saranno implementati anche nella versione per Nintendo Switch: un’aggiunta più che gradita per tutti i fan del trasporto su gomma che desiderano mettersi alla guida del proprio camion in qualsiasi momento.