Final Fantasy VII Remake è entrato ufficialmente in fase Gold

Tetsuya Nomura, director di Final Fantasy VII Remake, ha annunciato ufficialmente l’entrata del gioco in fase gold, confermando ancora una volta che non subirà nessun ritardo nella data d’uscita.

Ai microfoni del sito 4Gamer ha dichiarato:

Abbiamo avuto un po’ di tempo per migliorare la qualità della versione finale di Final Fantasy VII Remake, ma il gioco è già entrato in fase Gold, dunque non ci saranno ulteriori rinvii. Come molte persone, pensiamo che Final Fantasy 7 sia un classico. Tuttavia sono passati più di vent’anni dall’uscita dell’originale, e il numero di utenti che non conoscono il gioco è cresciuto di conseguenza.

Vogliamo ricordarvi che Final Fantasy VII Remake uscirà senza indugi e ulteriori ritardi il 10 aprile 2020 in esclusiva temporale per PlayStation 4. Se volete provare con mano prima di scegliere se acquistarlo o meno, discorso che vale solo per chi non si è mai avvicinato al brand e ai curiosi, potete scaricare la demo del gioco così da intrattenervi prima dell’uscita del titolo completo.