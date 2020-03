Mario Kart Tour: ecco quando sarà rilasciato il multiplayer

By Domenico Coscione

Nintendo ha annunciato ufficialmente la data per il rilascio della modalità multiplayer di Mario Kart Tour, il titolo di corse rilasciato per iOS e Android da settembre 2019.

Stando all’annuncio di Nintendo, potremo sfidare persone di tutto il mondo, i nostri amici o gli utenti che vivono nei nostri dintorni, gareggiando con altri sette giocatori in contemporanea, portando un nuovo interesse al titolo che è stato sempre contestato per la sua “povertà” di contenuti, soprattutto per la mancanza di multiplayer online.

Vogliamo ricordarvi che il gioco è free-to-play con microtransazioni e la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che dona diversi bonus come la classe 200cc, alcuni oggetti speciali e altri bonus della stessa natura.