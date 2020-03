Disponibile la patch 0.9.1 della beta pubblica di Legends of Runeterra

Riot Games ha rilasciato sul sito ufficiale di Legends of Runeterra una nuova nota degli sviluppatori con tutte le aggiunte e bug fix apportate all’open beta del nuovo card game ambientato nell’universo di League of Legends.

Ecco il changelog riportato sul sito ufficiale dello sviluppatore:

La 0.9.1 è una patch piccola, quindi niente aggiornamenti alle carte, ma ciò non vuol dire che non abbia nulla di rilevante. In questo articolo, avrete modo di scoprire i dettagli sulle nuove plance e sui guardiani, sulle migliorie all’usabilità delle sfide tra amici e su quelle al ritmo di gioco.

Note degli sviluppatori: Animazioni

Abbiamo ricevuto molti feedback sul fatto che le animazioni sono troppo lunghe, e per farla breve… siamo d’accordo. A partire da questa patch, inizieremo a velocizzare le cose.

Trovare il ritmo giusto per il gioco è un lavoro in costante sviluppo che richiederà del tempo. Vogliamo che le interazioni siano chiare e i momenti decisivi siano d’impatto, ma le animazioni non dovrebbero rendervi impazienti di vedere come va avanti la partita. Ci impegneremo quindi per trovare il giusto equilibrio. Possiamo dire che, finora, ci siamo orientati più verso il “lento e chiaro”, ma adesso è giunto il momento di dare un po’ di brio al tutto. Anch’io vado matto per le asce di Draven, ma le giornate durano solo ventiquattr’ore e io ho delle classificate da perdere!

Cominciamo con alcuni dei momenti base che vedete moltissime volte in ogni partita, come i pescaggi, le evocazioni, il passaggio del turno e l’inizio di un nuovo turno. Non sono animazioni appariscenti, ma piccole modifiche possono fare una grande differenza nel corso di una partita.

Sappiamo anche che alcune specifiche animazioni e interazioni di certe carte sono molto lente e prevediamo di occuparcene in futuro. Continuate a farci notare i casi peggiori e aspettatevi un LoR più rapido a breve!

– Riot Exis,responsabile tecnico

Plance e guardiani

Nuovo guardiano disponibile: Minion



Nuove plance disponibili: Jinx Garen



Migliorie ai guardiani: Ala d’argento e Dente degli Abissi fanno meno rumore nei momenti di inattività La coda del Basilisco e le zampe di Gromp Jr. non si compenetrano più con alcune plance



Ritmo e percezione del gioco

In risposta al feedback dei giocatori, abbiamo assemblato un gruppo di sviluppatori per migliorare il ritmo e la reattività del gioco (sotto il nome in codice “Feel good”, siamo argutissimi). Questo sforzo continuerà per tutto il processo che ci condurrà al lancio di quest’anno (e oltre, se serve). Pianifichiamo di rilasciare le modifiche man mano che le completiamo. Questa è la prima ondata!

Abbiamo aumentato la velocità delle animazioni, ridotto i tempi di azione e rimosso i buffer degli effetti per migliorare la reattività in varie azioni di gioco: Evocare le unità Pescare le carte Trascinare le unità in attacco Giocare incantesimi Veloci e Lenti Giocare incantesimi con Raffica Lancio del gettone dell’iniziativa all’inizio dei round



PE Sfide amici

Nell’ultima patch abbiamo apportato un cambiamento ai PE delle sfide amici, per scoraggiare lo scambio di vittorie con lo spam delle rese, ma si è rivelata una misura un po’ drastica verso chi voleva giocare normalmente con gli amici. Per adesso, abbiamo deciso di aumentare di nuovo i PE delle sfide tra amici per vittorie e sconfitte, ma in una patch futura interverremo con ulteriori modifiche al sistema.

PE vittoria: 100 → 200 PE sconfitta: 0 → 100 Guadagni di PE limitati a cinque vittorie (invariato) e cinque sconfitte al giorno



Creazione mazzi

I conteggi delle carte ora sono rappresentati da dei “pallini” (capirete cosa intendiamo) che comunicano meglio le copie possedute, non possedute, possedute usate nel mazzo e possedute ma non usate nel mazzo

Bug risolti