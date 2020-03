Final Fantasy 7 Remake: Non sarà possibile controllare Red XIII per questo episodio.

Final Fantasy 7 Remake è indubbiamente uno dei titoli del giorno, grazie al rilascio quasi a sorpresa della sua demo giocabile. Ma proprio in queste ore è giunta anche la dichiarazione di Naoki Hamaguchi, co-director del progetto, che durante un’intervista a VG24/7 ha annunciato che non sarà possibile controllare direttamente Red XIII, delegandone le azione alla IA del titolo. La singolare decisione sarebbe motivata dalla mancanza del giusto tempo per sviluppare adeguatamente il personaggio, considerando che quest’ultimo si unisce al gruppo nelle fasi finali di questo primo episodio. Chiaramente questo non esclude che nei capitoli successivi sia possibile utilizzare direttamente il personaggio, ma certamente questa decisione lascia un retrogusto amaro ai fan del titolo.

