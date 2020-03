Need for Speed Heat si aggiorna e amplia il garage di auto disponibili

Need for Speed Heat si aggiorna e amplia il garage di auto disponibili

Con il nuovo aggiornamento di Need for Speed Heat i giocatori avranno a disposizione nuove macchine da sogno da personalizzare e da mettere a punto per oltrepassare il limite.

Stanno per arrivare su Need for Speed Heat nuove macchine ottenibili attraverso il Mercato Nero. Questo Pacchetto Macchina include macchine gratuite e a pagamento, nuovi set sfida e nuovi ricambi e personalizzazioni. Dai uno sguardo qui sotto per maggiori dettagli:

Pacchetto Macchina Mercato Nero #1

Gratuitamente – Aston Martin DB11 Volante (2018)

○ Impostazione Narrativa con VO

○ 6 nuove sfide per i giocatori da affrontare (3-5 ore di gameplay) che includono sia attività già affrontate in passato sia nuove attività esclusive

○ Nuovi completi per i personaggi

○ Nuovi ricambi

○ Nuove personalizzazioni estetiche

€4.99 – McLaren F1 (1993)

○ Impostazione Narrativa con VO

○ 6 nuove sfide per i giocatori da affrontare (3-5 ore di gameplay) che includono sia Attività già affrontate in passato sia nuove attività esclusive

○ Nuovi completi per i personaggi

○ Nuovi Ricambi

○ Nuove personalizzazioni estetiche

Durante le Consegne al Mercato Nero, i giocatori incontreranno Raziel – un rivenditore illegale di auto che ci darà la possibilità di ottenere due tipologie di auto: la prima sarà ottenibile gratuitamente e consisterà in varianti di macchine già esistenti, la seconda invece consisterà in nuove macchine acquistabili. Per ottenerle basterà poi dirigersi a Port Murhy e prelevarle da un container. Così facendo comincerà una breve storia in cui Raziel chiederà al giocatore di fargli alcuni favori in cambio di ricompense. Completa tutte le sfide e ottieni nuovi ricambi e nuove personalizzazioni estetiche, abbigliamento per i personaggi e nuovi effetti per la macchina. I giocatori durante il viaggio scopriranno anche nuovi eventi accessibili solo una volta completata la sfida del Mercato Nero.

Sono stati inoltre aggiunti diversi miglioramenti, e a fine Gennaio è stato introdotto un aggiornamento che ha aggiunto la possibilità di giocare con il proprio volante, la chat radiale e l’opzione Chiavi della Mappa, a pagamento, per rivelare istantaneamente le posizioni sulla mappa in-game di oggetti da collezione, attività e stazioni di servizio.