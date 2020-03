La Fortuna degli Zombesi ritorna in Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, con lo Zombie Magico

Questo mese in Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville!, i giocatori scopriranno il nuovissimo personaggio Zombie Magico tra vasi d’oro, cappelli da fata, palloncini e altro ancora mentre le cose prendono il via nell’ultimo festival di Battaglia di Neighborville: La Fortuna degli Zombesi.

Stai cercando dell’oro alla fine dell’arcobaleno? Questo mese La Battaglia di Neighborville ha qualcosa di magico – il nuovo Zombie Magico è disponibile come ricompensa finale della Mappa Premio che comincia oggi! Inoltre, i giocatori possono guadagnare il raro costume Cedro 5000 una volta raggiunto il centro della mappa e il costume Leggendario Wishbreaker dopo aver ottenuto tutti i premi di questo mese.

Il nuovissimo Zombie Magico è un potente mago che può muoversi passando sopra le teste dei propri alleati, oltre che fare sfoggio dei propri poteri soprannaturali e che consente di creare ancor più strategie per la tua squadra. Qui puoi trovare tutte le informazioni relative al Mago e le sua capacità here.

Se non sarai in grado di sbloccare il Mago durante l’evento La Fortuna degli Zombies a Marzo, non preoccuparti! Potrai comunque sbloccarlo a partire dal mese di Aprile per 500K monete.