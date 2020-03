Monster Truck Championship sarà disponibile nell’autunno 2020 per console e PC

NACON e lo sviluppatore TEYON vi invitano a indossare il casco e la tuta per vivere l’esperienza simulativa più spettacolare di sempre: Monster Truck Championship, disponibile nell’autunno 2020 per PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC.

Monster Truck Championship è una simulazione unica dove i giocatori monteranno a bordo di giganteschi truck per prendere parte a svariate competizioni. Tuttavia, il giocatore non potrà compiere stunt aerei impossibili semplicemente spingendo l’acceleratore: dovrà infatti padroneggiare la fisica dei veicoli per stabilire nuovi record e riuscire in straordinarie acrobazie che i piloti compiono nelle vere competizioni.

In Monster Truck Championship, i giocatori potranno competere su 25 differenti circuiti in diverse città degli Stati Uniti in molteplici modalità di gioco: freestyle, gara, distruzione, time attack, senza dimenticare la modalità online dove 8 giocatori si sfideranno tra loro.

Sarà inoltre possibile scegliere tra 18 veicoli completamente personalizzabili, con velocità e accelerazione migliorabili grazie al setting del motore, mentre la stabilità del veicolo dipenderà dal settaggio delle sospensioni, e il grip dagli pneumatici selezionati. Più di 50 elementi saranno disponibili per creare il miglior truck possibile, combinando performance e stile.

Monster Truck Championship ha inoltre una modalità carriera dove i giocatori prenderanno parte a differenti tornei, potranno migliorare i loro Monster Truck dopo ogni vittoria, e gestire team e finanze. L’obiettivo sarà quello di ottenere il titolo definitivo, diventando il Campione della Lega Professionistica alle Monster Truck Finals!

Monster Truck Championship dispone di molteplici feature che ne migliorano l’immersione, come le urla e gli applausi del pubblico, i caratteristici motori rombanti e il danno da collisione. Il gioco riproduce fedelmente le sensazioni di guida di questi giganti, inclusi la gestione indipendente delle ruote anteriori e posteriori, il trasferimento del peso in curva, e il poter prevedere il rimbalzo dopo un salto. Monster Truck Championship è sviluppato per i fan dei Monster Truck e per tutti i giocatori alla ricerca di una simulazione unica ed elettrizzante.

Monster Truck Championship sarà disponibile in autunno 2020 per PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch.