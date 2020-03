MY HERO ONE’S JUSTICE 2: un nuovo trailer dedicato ai cattivi

Come annunciato in precedenza, MY HERO ONE’S JUSTICE 2 permetterà ai giocatori di scoprire entrambe le facce della giustizia. In un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto, Bandai Namco ha mostrato i diversi “cattivi” presenti all’interno del gioco e che saranno tranquillamente utilizzabili come personaggi giocabili.

Chi prenoterà il gioco sbloccherà un personaggio esclusivo, Nomu, e avrà l’accesso anticipato a due lottatori, Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver.2.