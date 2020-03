Pax East 2020: presentato ufficialmente Marvel: Future Revolution

By Domenico Coscione

Durante uno dei panel di oggi del PAX East 2020 un nuovo gioco per il mercato mobile di Marvel Games e Netmarble intitolato Marvel : Future Revolution.

Le informazioni rilasciate non sono molte, infatti sappiamo solo che sarà un GDR Online in cui si parlerà di una sorta di unione tra multiversi, così da ottenere più versioni diverse dello stesso personaggio, e che faremo parte dell’ultimo baluardo di difesa per impedire il collasso dell’universo stesso.

Per ora non si conosce altro e nemmeno una data d’uscita specifica, ma è stato aperto il sito ufficiale con cui è possibile iscriversi alla newsletter e restare sempre aggiornati.