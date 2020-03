Kojima Production: ecco quando sarà svelato il nuovo progetto di Hideo Kojima

Dopo i precedenti rumor che vedono Hideo Kojima a lavoro su un nuovo capitolo di Silente Hill, è stata annunciata la data in cui verrà svelato il nuovo progetto di Kojima Productions.

Attraverso un tweet sul suo account ufficiale, che trovate in calce alla notizia, il titolo che verrà presentato domani 3 marzo 2020 riconduce ancora una volta a Silent Hill, come potete vedere in base alla risposta in cui vediamo la foresta di P.T. somigliante a quella della foto di Kojima.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news sono da prendere con le dovute precauzioni mentre attendiamo una conferma o una smentita ufficiale.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!