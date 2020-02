I am Tasi: rilasciato nuovo teaser da Frictional Games

Frictional Games ha rilasciato da qualche ora un teaser trailer per quanto riguarda I am Tasi, il nuovo titolo a cui sta lavorando.

In questo video, che troverete in calce alla notizia, non si ottengono molte informazioni per quanto riguarda la sua trama o qualche meccanica, ma aumenta semplicemente la curiosità di chi la guarda. Ma su di una cosa siamo ben certi, ovvero che sarà un titolo horror che manterrà la qualità dei suoi predecessori come Amnesia: The Dark Crescent e Soma.

Purtroppo non si conosce nemmeno una data d’uscita approssimativa o confermata, quindi vi invitiamo a non perdere di vista le nostre news per ulteriori aggiornamenti!