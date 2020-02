Kojima Productions potrebbe essere a lavoro su un nuovo capitolo di Silente Hill

Secondo alcuni tweet pubblicati da Kojima Productions, lo studio potrebbe essere a lavoro su un nuovo capitolo di Silent Hill e che potrebbe essere annunciato settimana prossima.

Gli indizi sono contenuti in tre tweet in particolare, riportati tutti in calce alla notizia, dove vediamo le parole pyramid, silent e next week che hanno scatenato l’hype dei fan.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news sono da prendere con le pinze mentre aspettiamo una conferma o una smentita ufficiale.

Hi All, Aki is still alive, and he is still Head of Communications. He's in Japan, I'm in the UK ! #KojimaProductions pic.twitter.com/90vI6pRpWC — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020