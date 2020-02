By Domenico Coscione

Dopo che l’attenzione nei suoi confronti ha iniziato a scemare un po’, Google Stadia torna a fare parlare di sé con l’arrivo, quasi imminente, degli account base gratuiti.

Analizzando il codice della versione 2.7 dell’app, disponibile già su Google Play Store, gli smanettoni più bravi hanno riconosciuto diversi riferimenti a questa versione anche se non sono tutti positivi.

Primo tra tutti la possibilità di potersi loggare senza inserire un codice Founder, Premiere o Buffy Pass, potendo giocare gratuitamente provando la versione Pro gratuitamente per un mese.

Purtroppo, ci sarà un limite agli account che potranno essere registrati in ogni zona. Una volta raggiunto questo limite, comparirà un messaggio che ci avvertirà dell’impossibilità di potersi registrare e di riprovare in seguito, quando potenzieranno i server Cloud.

Infine, i titoli saranno condivisibili con i familiari ma solo una persona alla volta potrà giocarci.

Non c’è ancora una data precisa per il rilascio di questa tipologia di account, ma manca poco. Lo stesso discorso va fatto per la possibilità di streammare i giochi direttamente dall’app YouTube.