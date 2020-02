Trackmania disponibile su PC dal 5 maggio

In occasione delle finali della Trackmania Grand League a Lione, in Francia, Ubisoft ha annunciato che dal 5 maggio 2020, Trackmania sarà disponibile per Windows PC in tutto il mondo.

Ubisoft Nadeo torna con il più grande e avvincente remake del leggendario Trackmania Nations, combinando un gameplay facile da apprendere ma difficile da padroneggiare con grafica e direzione artistica rinnovate:

Contenuti aggiornati regolarmente: Trackmania include una campagna stagionale ufficiale e una selezione giornaliera di tracciati.

Trackmania include una campagna stagionale ufficiale e una selezione giornaliera di tracciati. Diversi tracciati : Trackmania consente di creare tracciati unici che i giocatori possono condividere fornendo nuove superfici e alcuni blocchi “speciali”.

: Trackmania consente di creare tracciati unici che i giocatori possono condividere fornendo nuove superfici e alcuni blocchi “speciali”. Un nuovo tipo di eSport: Trackmania rende gli eSport accessibili a tutti con competizioni giornaliere nelle open league internazionali.

Trackmania sarà presente alla prossima Trackmania Zrt Cup, una competizione che si svolgerà il 13 giugno presso l’AccorHotels Arena di Parigi e che ha già ottenuto il tutto esaurito con 15.000 spettatori.