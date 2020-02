PS Store propone Shadow Of The Tomb Raider come sconto della settimana!

L’ultima impresa di Lara Croft ad un prezzo imperdibile per gli appassionati, e non, della serie su PS4.

PlayStation Store apre lo sconto della settimana sulla proprio negozio digitale, proponendo l’ultima avventura targata Lara Croft, come special guest: il titolo in questione è infatti Shadow Of The Tomb Raider. Un videogioco che ha saputo davvero conquistare i cuori dei tantissimi videogiocatori, appassionati e non, e che ha unito la critica verso un giudizio eccellente.

In questo capitolo, Lara, dovrà vedersela con i mortali pericoli della giungla e di antiche costruzioni maya, al fine di scongiurare l’apocalisse anticamente predetta da questi ultimi. In un viaggio introspettivo e affascinante, il giocatore avrà la possibilità di scoprire tutte le sfaccettature e le peculiarità che rendono Lara Croft “Tomb Raider”, fino a vederne il compimento figurativo in prima persona.

Shadow Of The Tomb Raider, quindi, sarà disponibile sul PS Store fino al prossimo 5 Marzo al prezzo speciale di 17.99€ (invece che 59.99€), e comprenderà anche tutti i DLC essendo la Definitive Edition.