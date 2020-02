L’evento “Falla nel Sistema” di Apex Legends in arrivo dal 3 al 17 marzo

Respawn oggi ha annunciato un nuovo evento a tempo limitato in Apex Legends, ‘’Falla nel Sistema’’, disponibile dal 3 al 17 Marzo. Falla nel Sistema sarà caratterizzato dalla nuova modalità Deja-Loot, nella quale i bottini compariranno nella stessa posizione della mappa durante tutte le partite. Con questo evento a tempo limitato i giocatori potranno, per la prima volta, ottenere la nuova Armatura Evo e collezionare moltissimi accessori a tema Assimilazione e il nuovo Set Cimelio di famiglia per Octane.

