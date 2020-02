Captain Tsubasa: Rise of New Champions, pubblicato un nuovo trailer della storia

By Domenico Coscione

Bandai Namco ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un nuovo video per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, mostrando un po’ della storia di gioco.

Il video si concentra soprattutto sui personaggi che affronteremo man mano che avanzeremo nel campionato iniziando da Tsubasa, il protagonista, per poi dare uno sguardo a Genzo, Kojiro Hyuga, i fratelli Tachibana e tanti altri.

Non mancheranno le mosse speciali dei personaggi, proprio come accadeva nell’anime, che accende in noi vecchi fan la nostalgia e la speranza che questo titolo superi le nostre alte aspettative.

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions sarà disponibile nel corso del 2020 en uscirà per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.