Plague Inc. rimosso dall’App Store in Cina a causa del Coronavirus

Dopo aver fatto parlare di sé per l’incremento dei suoi download dopo la diffusione del Coronavirus, Plague Inc. viene rimosso dall’App Store in Cina per lo stesso motivo.

Gli stessi sviluppatori non hanno capito di preciso la ragione della rimozione, attuata perché contiene informazioni e contenuti illegali ma non viene specificato cosa in particolare.

Gli stessi hanno dichiarato su Twitter: