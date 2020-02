Borderlands 3: ecco gli aggiornamento per la primavera 2020

Durante l’evento del PAX East 2020 uno dei titoli è diventato fin da subito il protagonista indiscusso dell’evento, ovvero Borderlands 3!

È stata annunciata infatti una nuova espansione di gioco intitolata Guns, Love & Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, il secondo DLC che uscirà il 26 marzo 2020 insieme ad altre novità che si susseguiranno a essa.

In questa nuova espansione saremo invitati al matrimonio di Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs sul pianeta ghiacciato Xylourgos. Non mancheranno una fauna selvaggia e una banda di occultisti che cercheranno in tutti i modi di rovinare il lieto evento. Menomale che tu, un fuggitivo Cacciatore della Cripta di nome Gaige accompagnato dal tuo inseparabile robot BFF Deathtrap, sarete presenti per evitare che ciò accada! Ecco cos’altro accadrà all’interno di questo DLC:

Riunisci vecchi amici o entra a far parte di un team con nuovi personaggi, che ti aiuteranno a far trionfare l’amore sopra l’odio;

Affronta assetati nemici e formidabili boss, incluse bestie aliene, occultisti mutati e un clan di banditi dal sangue freddo;

Immergiti negli inquietanti retroscena delle missioni secondarie;

Arma il tuo Cacciatore della Volta con alcune delle più letali armi della galassia;

Dimostra il tuo stile con nuovi spettacolari oggetti decorativi

Ecco una grafica di tutti gli altri contenuti, oltre il DLC, rivelati durante l’evento.