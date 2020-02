DRAGON BALL SUPER: BROLY il Romanzo in arrivo a marzo

Dopo l’enorme successo di DRAGON BALL SUPER: BROLY – uscito a febbraio 2019 nei cinema italiani – e la pubblicazione a cura di Edizioni Star Comics dell’anime comics, ecco a voi il romanzo tratto dal film campione d’incassi.

Una volta terminato il Torneo della Potenza, Goku e Vegeta dispongono di una enorme forza che non sanno come impiegare. Improvvisamente compare Broly – un Saiyan con un grande potere latente sconosciuto – insieme al malvagio Freezer. L’incontro tra Goku, Vegeta e Broly darà vita a uno scontro titanico, che vi terrà incollati al volume fino all’ultima pagina.

Se avete amato il film e l’anime comics, allora non potrete lasciarvi sfuggire il romanzo di DRAGON BALL SUPER: BROLY, un modo completamente nuovo di rivivere l’epica battaglia tra i guerrieri più potenti dell’universo!

DRAGON BALL SUPER: BROLY – ROMANZO vi aspetta

in fumetteria, libreria e store online dal 4 marzo con all’interno un mini poster!

Akira Toriyama, Masatoshi Kusakabe

14,5×21, B, b/n, pp. 208, cover con alette, € 15,00

Data di uscita: 04/03/2020 in fumetteria, libreria, e store online