Mostrato il nuovo Pokémon misterioso disponibile in Spada e Scudo

In occasione del Pokémon Day 2020 è stata svelata l’esistenza di Zarude, un nuovo Pokémon misterioso che non può essere trovato normalmente nel mondo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Al momento non è noto in quale modo Zarude, Pokémon di tiolo Scimmialigna, sarà distribuito e, stando a quanto rivelato sul sito ufficiale Nintendo, non sarà possibile ottenerlo semplicemente girando per la mappa. Non ci resta che attendere novità da parte del team di sviluppo del titolo.