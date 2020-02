The division 2 gratis su PC, PS4 e Xbox One questo weekend

The Division 2 arriva gratuitamente sulle vostre piattaforme gaming in questo weekend.

The Division 2 sta diventando davvero un gioco per tutti? Sembrerebbe proprio di si, visto che dopo il super sconto della versione pc, che sullo store di Uplay viene venduto a soli 3 euro, ora diverrà gratis, durante tutto l’arco del weekend, per permettere a tutti i giocatori di entrare in contatto con il gioco e di provare in prima persona le avventure dello sparatutto.

Dunque, i possessori di PC, PS4 e Xbox One potranno scaricare una copia del gioco gratuitamente fino al 2 Marzo prossimo senza spendere nulla e senza alcun vincolo di acquisto. Inoltre, per offrire la migliore esperienza e per avvicinare ancora più il pubblico, per giocare non sarà necessario alcun abbonamento specifico. Così, quindi, i possessori di PS4 non dovranno necessariamente avere un abbonamento attivo a PS plus per avviare il gioco, e quelli di Xbox, ovviamente, non dovranno necessariamente disporre di uno a Xbox Live Gold.

Una prova gratuita molto interessante, che segue le orme calcate dallo stesso gioco nell’Ottobre dello scorso anno, quando divenne gratuito per pochi giorni a favore dei tanti scopritori che dimostrarono di apprezzare il gioco, comprandolo nei giorni seguenti.