Temtem arriverà su console entro il 2021

Il team di sviluppo indie Crema ha rivelato quali sono i suoi piani per Temtem, il gioco simil Pokémon che ha avuto molto successo su PC tramite la piattaforma Steam, primo tra tutti l’arrivo del titolo sulle console entro il 2021.

Dopo il traguardo di 500.000 copie vendute il team di sviluppo ha già pensato e preparato un piano per il supporto e l’ampliamento del tutolo, come potete leggere dall’immagine in calce alla notizia, come la presenza di due nuove isole, più di nuovo 80 temtem, un sistema di partite Nuzlocke, modalità molto in voga su YouTube, e tanto altro.