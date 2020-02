Si spegne a 61 anni Kazuhisa Hashimoto, il creatore del Konami Code

Il celebre creatore del Konami Code, ma anche di titoli come Gradius 3 e Life Force, ovvero Kazuhisa Hashimoto si è spento all’età di 61 anni.

Il triste annuncio è stato dato da Yuji Takenouchi, uno dei compositori che ha lavorato per molto tempo insieme a Kazuhisa per Konami, pubblicando su Twitter con il messaggio continua a fare videogiochi in paradiso.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, anche se saranno pochi i casi in cui non è conosciuto, il Konami Code è un codice introdotto per la prima volta nel 1986 all’interno del primo Gradius, un titolo molto difficile per NES, che una volta inserito su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A, Start donava al giocatore una serie di Power up che l’avrebbero aiutato. Da allora, è stato inserito in numerosi altri titoli non solo Konami donando qualche chicca per i più nostalgici.