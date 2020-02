La simulazione off-road Overpass viene rilasciata oggi per PC e console

NACON e Zordix Racing annunciano l’uscita di Overpass, simulazione off-road in cui il giocatore dovrà impegnarsi a superare ostacoli naturali e artificiali, mettendosi alla guida di potenti veicoli su tante superfici diverse. Il gioco è ora disponibile per PS4TM, Xbox One e PC sull’Epic Games Store. La versione per Nintendo Switch™ sarà invece disponibile dal 12 marzo.

Questa simulazione permetterà ai giocatori di misurarsi su differenti tracciati, in condizioni sempre più particolari. Occorreranno skill di guida notevoli per raggiungere il traguardo, calibrando al meglio accelerazione e sterzo per superare gli ostacoli evitando di danneggiare irreversibilmente il veicolo.

Ogni specifico aspetto tecnico di ciascun veicolo dovrà essere preso in considerazione sui vari tracciati: selezionare il mezzo corretto tra i 25 quad e buggie presenti in game, tutti dei principali marchi del settore (Arctic Cat, Yamaha, Polaris e Suzuki), così come utilizzare correttamente il differenziale, senza dimenticare la scelta tra le 2 e le 4 ruote motrici, sarà decisivo per arrivare alla vittoria.

Inoltre, Overpass mette a disposizione diverse modalità di gioco: nella modalità Carriera ci si potrà cimentare in una stagione professionistica sviluppando la propria reputazione, facendo accordi con gli sponsor e provando naturalmente a vincere le competizioni. Nella modalità Multiplayer online, si potrà dimostrare il proprio valore in gare online fino a 8 giocatori. Saranno poi presenti modalità come la Gara Veloce, il Local play (in split screen oppure hotseat), e tante altre per misurarsi sul più impegnativo videogioco off-road presente sul mercato.

