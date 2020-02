PlayStation Plus: un sito polacco rivela i giochi di marzo?

Da qualche ora è stata diffusa un’immagine da un sito polacco che rivela i giochi gratuiti per il PlayStation Plus del mese di marzo 2020.

Stando a questa immagine, che potrete vedere in calce alla notizia, i due titoli per il mese entrante sono Shadow of the Colossus, un famoso e amato titolo originario per PlayStation 2 in formato remastered, e Sonic Forces, uno degli ultimi titoli inerenti all’amato porcospino blu di casa SEGA.

Ovviamente, essendo dei rumor le informazioni contenute in questa news sono da prendere con le dovute precauzioni mentre attendiamo una conferma o una smentita ufficiale.