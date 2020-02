Code Vein: disponibile il secondo DLC Frozen Empress

Bandai Namco ha annunciato in data odierna che Frozen Empress, il nuovo DLC per Code Vein, è disponibile all’acquisto e a essere giocato!

Potremo acquistarlo singolarmente al costo di € 9.99 oppure acquistare il Season Pass del gioco al costo di € 24.99 così da avere anche il primo DLC.

Ecco una piccola descrizione di cosa ci aspetterà in questa espansione:

Dopo aver sconfitto l’Hellfire Knight, affronta la Frozen Empress in questo secondo contenuto aggiuntivo! Regnante su di una nuova sezione delle Profondità – la Celestial Ice Prison – e rafforzata dai suoi cristalli, la Frozen Empress sarà un boss difficile da sconfiggere. In aggiunta a questa sfida, i giocatori potranno anche sbloccare nuovi outfit, trovare nuove armi in grado di infliggere danni da ghiaccio e sperimentare un nuovo Codice.