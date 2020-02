Perfect World Entertainment Inc. ha annunciato che Neverwinter: Infernal Descent è ora disponibile su Xbox One e PlayStation 4. L’ultimo grande aggiornamento per il MMORPG free-to-play ambientato nei Forgotten Realms farà vivere ai giocatori di Neverwinter un’avventura epica basata sul modulo per il gioco di ruolo cartaceo Dungeons & Dragons di Wizards of the Coast: Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus .

Con l’ultimo aggiornamento, un globo scuro fluttua e pulsa nel cielo sopra la Fortezza di Vallenhas. I giocatori seguono la tragica storia della fortezza della famiglia Vallenhas. Per sventare il piano spietato dell’arcidiavolo Zariel che prevede il sacrificio di centinaia di anime innocenti, i giocatori devono imbarcarsi in un’avventura epica con due nuovi eroi, il paladino Alric Vallenhas e il bardo Etrien Sael, assieme ad alleati vecchi e inaspettati.

Mentre i giocatori di Neverwinter scendono negli abissi infernali, sperimenteranno una nuova campagna end game creata appositamente per personaggi di livello 80, una vasta zona di avventure con Incontri eroici e un nuovo, impegnativo, dungeon end game ambientato in una cittadella di diavoli proprio sopra l’Avernus. Altre aggiunte degne di nota a tema Discesa nell’Avernus includono istanze della storia uniche, nuovi nemici diabolici, equipaggiamento e altro ancora.

Neverwinter: Infernal Descent introduce:

• Storia di Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus: i giocatori assisteranno allo svolgimento di una storia entusiasmante basata sulla campagna ufficiale Baldur’s Gate: Discesa nell’Avernus in cui la Fortezza di Vallenhas è stata strappata dal Faerûn e trascinata nell’Avernus, il primo girone dei Nove Inferi.

• Campagna Discesa nell’Avernus: i coraggiosi avventurieri possono accedere a un’impegnativa campagna end game Discesa nell’Avernus per personaggi di livello 80 che farà scendere i giocatori dritto all’inferno per salvare gli abitanti della tenuta di Vallenhas dalle macchinazioni infernali dell’arcidiavolo Zariel.

• Nuovi personaggi di Neverwinter: scopri due nuovi eroi come il paladino Alric Vallenhas, un tempo un combattente virtuoso che desidera redimersi, e il bardo Etrien Sael, un protettore di innocenti leale alla famiglia Vallenhas.

• Zona di avventura Tenuta di Vallenhas: i giocatori possono esplorare le terre devastate che circondano la Fortezza di Vallenhas, combattere la progenie malvagia dei Piani inferiori, tra nuovi demoni, diavoli e macchine da guerra infernali, e affrontare Incontri eroici.

• Dungeon Cittadella infernale: ambientato in una mortale cittadella di diavoli che fluttua sopra l’Avernus, questo nuovo dungeon fornisce una sfida epica che metterà alla prova le capacità degli avventurieri.