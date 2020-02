Disponibile da oggi ESO: Harrowstorm su PC/Mac

Oggi inizia ufficialmente l’avventura annuale interconnessa del Cuore oscuro di Skyrim su PC e Mac con la pubblicazione da parte di ZeniMax Online Studios del nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: Harrowstorm. Il DLC preparerà gli eventi del prossimo capitolo Greymoor e presenta due dungeon impegnativi: Unhallowed Grave e Icereach. Inoltre, sono state implementate le migliorie alle prestazioni previste con l’aggiornamento 25. Harrowstorm verrà pubblicato per PlayStation 4 e Xbox One il 10 marzo.