Disponibile da oggi il DLC “Re Mind” di Kindom Hearts III per Xbox One e il gioco su Game Pass

Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che gli eroi del Keyblade che non vedono l’ora di continuare il viaggio che hanno iniziato su KINGDOM HEARTS III ora possono riunirsi a Sora e a i suoi amici nel DLC Re Mind, ora disponibile sulla famiglia di dispositivi Xbox One. Inoltre, i membri di Xbox Game Pass che devono ancora vivere le avventure del pluripremiato GdR, possono scaricare KINGDOM HEARTS III come parte del loro abbonamento mensile su Game Pass a partire da oggi.

Grazie a Re Mind, i giocatori che hanno completato KINGDOM HEARTS III possono scoprire un nuovo episodio giocabile insieme a Sora, che combatterà dal punto di vista dei suoi amici e svelerà nuove verità lungo il cammino.

Il DLC KINGDOM HEARTS III Re Mind include un cast di doppiatori stellare, tra cui Haley Joel Osment (Future Man, The Boys, Il sesto senso) come voce del protagonista Sora, Dylan Sprouse (After 2, Zack e Cody al Grand Hotel) come voce del misterioso Yozora, Christopher Lloyd (Insospettabili sospetti, Sin City: Una donna per cui uccidere, Ritorno al futuro) come voce del malvagio maestro Xehanort, Bret Iwan (La casa di Topolino, Topolino e gli amici del rally) come voce di Topolino, Jesse McCartney (Beautiful Soul, Alvin and the Chipmunks) come voce di Ventus e Alyson Stoner (Step Up: All In, Camp Rock) come voce di Kairi e Xion.



Nel DLC i giocatori possono anche affrontare 13 battaglie boss nell’episodio Limitcut e una battaglia boss nell’episodio segreto, divertirsi con la nuova modalità Foto-saluto, provare la funzionalità di Presentazione e scegliere una nuova modalità “Menu Premium”, che include vari livelli di difficoltà e sfide.

Il DLC KINGDOM HEARTS III Re Mind è ora disponibile per la famiglia di dispositivi Xbox One e PlayStation®4. I giocatori potranno anche divertirsi con il resto della saga di KINGDOM HEARTS, inclusi KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX e KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, ora disponibili per l’acquisto sulla famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.