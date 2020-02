One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Un nuovo trailer ci mostra Saitama in azione

Dal 28 febbraio ci potremo divertire con ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS , il fighting game 3-vs-3 con devastanti che ci permetterà di eseguire potenti e spettacolari attacchi speciali.

