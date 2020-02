L’ironico manageriale ospedaliero Two Point Hospital è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione digitale, sia fisica. Il gioco comprende anche due delle funzionalità più popolari per la versione PC, ovvero la modalità Sandbox e il progetto Supervirus, che arriveranno tramite aggiornamento gratuito su tutte le piattaforme il 31 marzo 2020.

