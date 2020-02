PlayStation 5: la pazienza dei fan è messa a dura prova

Nonostante per Xbox Series X siano state rivelate alcune caratteristiche, l’ultima arrivata tra le console di casa Sony non ne vuole sapere ancora di sbottonarsi facendo trapelare qualche dettaglio su di essa, e questa cosa sta iniziando a spazientire i suoi fan!

Su Twitter infatti, ha iniziato a girare una grafica che mette in risalto questa esigenza chiamata State of Patience, una storpiatura dello State of Play in poche parole, dove si può leggere che l’impazienza e l’Hype sono ormai diventate quasi del tutto insopportabili e che anche una piccola rivelazione potrebbe contenere questa negatività che sta per diffondersi aumentando il malcontento generale degli utenti PlayStation.

Che riesca sul serio a far breccia nel cuore della compagnia? Solo il tempo potrà dircelo!