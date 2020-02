Kurt0411 bannato a vita da tutti i giochi e servizi Electronic Arts, ecco il perché

Dopo vari avvertimenti per i suoi comportamenti non proprio corretti, Kurt Fenech, giocatore professionista di eSport conosciuto col nick Kurt0411, è stato bannato da tutti i giochi e i servizi di Electronic Arts!

Sono mesi che tra Electronic Arts e Kurt0411 non corre ormai buon sangue visto i comportamenti di quest ultimo che violavano il codice di condotta. Nel 2019 ha avuto il primo ban a causa di messaggi offensivi e minacciosi che ha inviato sia ad altri giocatori che ad alcuni dipendenti di EA, di cui ha anche violato gli account Twitter stando ad alcune voci.

Nell’ultimo periodo non solo ha continuato la sua campagna di minacce, invitando anche altri utenti a fare lo stesso, ma durante una sua diretta ha avuto un comportamento non molto decente, che potrete vederlo nel video in calce alla notizia, scatenando l’estrema decisione di EA che lo ha bannato da tutti i suoi giochi e i suoi servizi.

This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. pic.twitter.com/oJmlifBFLU

— DrJarba (@JarbaFifa) November 1, 2019