Overwatch: da oggi il via per la Modalità Sperimentale

A partire da oggi i giocatori di Overwatch potranno provare la Modalità Sperimentale, riuscendo a giocare in anteprima alcune delle nuove modalità di gioco che arricchiscono il già variegato titolo.

La prima delle modalità che potremo provare è la Triple Damage, che consente di modificare una gestione diversa della coda dei ruoli con cui il giocatore può impostare per i successivi match multiplayer che disputeremo in Overwatch, andando a coprire maggiormente un bilanciamento del tutto.

Per ora non si conoscono le altre novità che ha in serbo questa Modalità Sperimentale, ma tutti gli utenti potranno provarla in anteprima su ogni piattaforma per cui Overwatch è uscito, ovvero PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.