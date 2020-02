NACON espande la linea di accessori per PlayStation 4

NACON, leader nello sviluppo e nella distribuzione di videogiochi e accessori per il gaming, è lieta di annunciare due nuovi prodotti su licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment (SIE) per PlayStation®4 (PS4™): Il Microfono Streaming e il Compact Controller Cablato nella nuova versione Camouflage.

MICROFONO DA STREAMING PER PLAYSTATION®4

Pensato per i content creator su PS4™, NACON ha sviluppato il prodotto ideale per registrare e fare streaming. La cattura del suono, altamente precisa ed efficace, riproduce la voce con dettegli cristallini. Dotato di tecnologia cardioid, il Microfono Streaming di NACON dispone di una registrazione direzionale in grado di eliminare i rumori di sottofondo. È inoltre dotato di un convertitore analogico-digitale (ADC) con risoluzione 16bit/48khz per supportare ogni connessione. Il suo sobrio ed elegante design con retroilluminazione è l’ideale per ogni tipo di setup. Il Microfono Streaming di NACON per PS4™ include un robusto treppiede in metallo e un piccolo pannello anti-rumore per bloccare suoni di sottofondo.

Prezzo pubblico consigliato: €79,99



COMPACT CONTROLLER CABLATO PER PLAYSTATION®4, VERSIONE CAMOUFLAGE



Con oltre un milione di unità vendute nel mondo, il Compact Controller Cablato di NACON è ora disponibile anche in una versione Camouflage che gli amanti degli FPS e degli stealth ameranno. Il Compact Controller Cablato offre tutte le essenziali feature di cui i gamer hanno bisogno, inclusi il touch pad frontale, il jack per le cuffie e due motori vibranti*. Il suo design ergonomico ben si adatta a tutti i giocatori, e le finiture soft touch garantiscono il grip ideale per un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco. Il Compact Controller Cablato è inoltre compatibile con PC**.

Prezzo pubblico consigliato: €39,99