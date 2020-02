In un nuovo video Street of Rage 4 ci mostra un nuovo personaggio e il Multiplayer

L’editore e co-sviluppatore Dotemu (editore Wonder Boy: The Dragon’s Trap, sviluppatore Windjammers) con i co-sviluppatori Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) e Guard Crush Games (Streets of Fury) hanno annunciato oggi che Streets of Rage 4 supporterà la modalità cooperativa per due giocatori online e fino a quattro giocatori offline e sarà rilasciato questa primavera.

Un nuovo trailer rilasciato oggi ha rivelato anche un primo sguardo al personaggio giocabile e tutto nuovo che si unisce al roster, in vista dell’imminente uscita di Streets of Rage 4 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. La modalità cooperativa per quattro giocatori e il nuovo personaggio saranno giocabili per i fan che parteciperanno al PAX East di Boston, dal 27 febbraio al 1 marzo, presso lo Stand di Dotemu

Il nuovo personaggio, Floyd, infligge pesanti danni con le sue braccia cibernetiche incredibilmente potenti, un aggiornamento all’avanguardia per gentile concessione del cyborg giocabile di Streets of Rage 3, Dr. Zan. Sebbene il movimento e il recupero della salute di Floyd siano più lenti degli altri personaggi giocabili, vanta la più lunga portata tra loro ed un potere devastante, assicurando che ogni combo sarà devastante.