Annunciata la line-up di Square Enix del PAX East 2020

È stata pubblicata la line-up di Square Enix durante il PAX East 2020, uno degli eventi videoludici che si terrà dal 27 febbraio 2020 al 1 marzo 2020 a Boston.

Pur non essendo molte le attività che si possono svolgere durante quest evento, il publisher ha organizzato delle sfide riguardanti i suoi titoli di punta, come Final Fantasy XIV Online che potrà essere visto attraverso una livestream, senza rinunciare a postazioni per provare alcuni dei titoli più importanti come Final Fantasy VII Remake.

Di quest’ultimo poi, sarà presente anche una sessione di firma degli autografi con i doppiatori ufficiali del gioco, si potrà fare una foto sulla moto di Cloud Strife, ovvero la Hardy Daytona, e di ricevere anche gadget in omaggio.

Infine, ci sarà un panel per Outriders chiamato A New Flavor of Sci-Fi: Creating the Universe of Outriders, ma non una demo giocabile, che racconterà un po’ com’è nato il mondo di gioco.