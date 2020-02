Obisidian ha almeno tre progetti, di cui uno tripla A, in cantiere

Da quanto emerge su sito ufficiale, Obsidian è alla ricerca di ben 32 nuove posizioni lavorative perché è al lavoro su ben tre progetti , di cui uno tripla A, nessuno dei quali è stato annunciato.

Tra le posizioni ricercate troviamo esperti in animazione in 2D, Lead Technical Artist, Audio Design, 2D Art/Concept e simili tutte a tempo pieno, che andranno a concentrarsi tutti su questi tre titoli.

Il primo è Grounded, di cui conosciamo più o meno qualcosina: tutti i personaggi si ritrovano rimpiccioliti e dovranno sopravvivere il più a lungo possibile in un enorme giardino affrontando i numerosi pericoli che vi si celano.

Il secondo è un progetto che non sarà un seguito di The Outer Worlds, ma un progetto parallelo di quest’ultimo, ma di cui non è stato rivelato nessuna informazione.

Il terzo e ultimo, ma non per importanza, progetto è un GDR tripla A di cui la Obsidian non ha fatto trapelare nessuna informazione, non sapendo nemmeno se sarà un nuovo progetto o una vecchia serie.