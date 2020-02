Aperte le pre-registrazioni di WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS

Square Enix Ltd. ha annunciato che sono aperte le pre-registrazioni per l’attesissimo WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS. Questo RPG strategico per dispositivi mobile ha superato i nove milioni di download in Giappone fin dalla sua pubblicazione nel 2019 ed è uno dei cinque giochi più popolari su App Store. I fan di tutto il mondo possono pre-registrarsi per sbloccare varie ricompense e incentivi prima dell’uscita del gioco questa primavera su iOS e Android.

WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS è un’esperienza di gioco indipendente ispirata ai GdR strategici classici di SQUARE ENIX. Ambientato nell’universo di FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS, l’azione si svolge ad Ardra, un continente sull’orlo di una guerra, in cui ogni nazione cerca di imporsi sulle altre. I giocatori seguiranno le storie dei due principi gemelli Mont e Sterne del regno di Leonis, che hanno il potere delle visioni, e di Machérie, la bellissima donzella d’acciaio di Hourne. Per andare avanti, i giocatori dovranno lottare su vari campi di battaglia, pianificare attentamente gli attacchi contro le forze nemiche e invocare potenti Esper per cambiare il corso della guerra.

WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS include delle illustrazioni di Isamu Kamikokuryo, il leggendario artista della serie FINAL FANTASY che ha lavorato su FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII e FINAL FANTASY XV. La colonna sonora originale del gioco è stata composta da Noriyasu Agematsu (FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS).

I giocatori più impazienti possono pre-registrarsi su Google Play qui

Raggiungendo certi obiettivi della pre-registrazione, tutti i giocatori otterranno delle incredibili ricompense, come degli oggetti di gioco e il personaggio di FINAL FANTASY XIV Online Y’shtola con il suo completo di FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers. Questa è la lista completa delle possibili ricompense:

· 50.000 utenti registrati: 250 Visiore, Gil Snapper (L) x20

· 100.000 utenti registrati: 250 Visiore, NRG Restore (L) x5

· 150.000 utenti registrati: 250 Visiore, Arma Excalibur (UR)

· 200.000 utenti registrati: 250 Visiore, Carta visione Aquatic Songstress, Siren (UR)

· 250.000 utenti registrati: 250 Visiore, Unità Y’shtola (MR)

· 300.000 utenti registrati: 1000 Visiore

WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS sarà disponibile come download gratuito con acquisti in-app su dispositivi iOS e Android da questa primavera. Il gioco avrà testi in inglese, francese, tedesco, spagnolo, coreano e cinese tradizionale, e voci in inglese e in giapponese.