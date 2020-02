PlayStation Plus: ecco quando verranno svelati i titoli di marzo

By Domenico Coscione

Secondo le ultime indiscrezioni che si trovano in rete, non mancherebbe molto agli annunci che sveleranno i titoli dell’abbonamento PlayStation Plus, l’abbonamento che permette di giocare online e regala giochi sulle console di casa Sony.

Stando a queste voci la data che ci permetterà di conoscere i titoli per il mese di marzo 2020 sarebbe mercoledì 26 febbraio 2020, più o meno verso le 17.30.

Come sempre, le informazioni riportate in questa news devono essere prese con le giuste precauzioni mentre aspettiamo la data qui riportata così da avere una conferma o una smentita.