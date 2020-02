Ring Fit Adventure: vendite aumentate in Cina grazie al Coronavirus

Stando agli ultimi dati, le vendite di Ring Fit Adventure sono salite alle stelle grazie al diffondersi del nuovo virus che sta colpendo tutto il mondo, o quasi, ovvero il COVID-19 una nuova variante del Coronavirus.

Secondo un tweet in particolare, che troverete in calce alla notizia, le vendite per questo titolo ibrido tra un videogioco e un’app di fitness sono aumentate vertiginosamente per soddisfare il bisogno di attività fisica degli abitanti, così da tenersi in forma mentre sono costretti “all’esilio” in casa.

Nonostante il diffondersi del virus nei territori nostrani, per ora le vendite sono aumentate solo in Cina. Che Ring Fit Adventure venga preso di mira anche da noi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Chinese resellers are continuing to buy overseas stock of Ring Fit Adventure in huge quantities to resell in China where the package is currently selling for over $250.

Global shortages + viral short videos showcasing the game + impact of coronavirus driving up demand. pic.twitter.com/qrLOy9x8hv

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 20, 2020