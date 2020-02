Pokémon Home ha superato il milione di download

Pokémon Home, l’app che permette di trasferire i nostri mostriciattoli tascabili dalle versioni precedenti a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ha superato il milione di download in pochissimo tempo!

Tutti i Pokémon presenti nella Banca Pokémon, in Pokémon GO, in Pokémon Let’s Go Pikachu e Pokémon Let’s Go Eevee potranno essere trasferiti nelle ultime versioni per completare il Pokédex, ritornando così anche il vecchio Dex Nazionale di cui tutti sentivano la mancanza.

E voi? La state usando? Avete già completato il Pokédex? Fatecelo sapere con un commento!