Arrivano le nuove statuette Minecraft Earth: Boost Minis

By Domenico Coscione

Durante la Toy Fair è stata presentata una nuova linea di statuette per Minecraft, uno dei giochi più amati al mondo che ha ricevuto milioni di mod giocato da giocatori di tutte le età.

Queste nuove statuette, fortemente ispirate agli Amiibo della Nintendo, avranno una connessione NFC e se posizionati sopra lo smartphone o tablet per sbloccare alcuni contenuti bonus o abilità aggiuntive come potenziamenti, riduzione dei tempi per il crafting e cose simili nel gioco Minecraft Earth.

Le statuette verranno messe in commercio durante il secondo trimestre del 2020 e saranno prodotte e distribuite da Mattel. Cosa ne pensate? Le collezionerete tutte?